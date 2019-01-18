【英國脫歐】德國政商界領袖聯署籲英國留歐

德國20多名來自政界、工業界及藝術界的領袖，包括執政基督教民主同盟（CDU）黨魁卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）等，周五（18日）致函《泰晤士報》（The Times）公開呼籲英國改變脫歐立場，繼續留在歐盟。

德國各界領袖在公開信中表示：「我們會懷念英式黑色幽默，下班後去酒吧喝啤酒；我們會懷念英國奶茶及靠左行駛；我們會懷念英國傳統聖誕節的童話劇。但最重要的是，我們會想念英吉利海峽對岸的英國朋友，想念英國作為歐盟的一部分。因此，英國人理應明白：我們打心底希望你們能夠留下來。」

信中續指，「我們相信沒有任何選擇是不可逆轉的，歐盟大門將永遠向英國敞開。」

現年56歲的卡倫鮑爾接受《泰晤士報》採訪時表示：「我覺得非常遺憾，英國下議院大比數否決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議草案。『硬脫歐』是最糟糕的解決方案。我們不會反對英國繼續留在歐盟。」

有份聯署的還包括德國社會民主黨（Social Democrats）黨魁納勒斯（Andrea Nahles）、綠黨領袖巴保克（Annalena Baerbock）、德國工業聯合會（Federation of German Industries）主席肯普夫（Dieter Kempf）等人。

（泰晤士報）