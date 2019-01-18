特朗普傳向萊特希澤施壓　要與中國達成協議

中美貿易談判1月30日舉行，中央政治局委員、有中國「經濟國師」之稱的劉鶴將率團前往。美國貿易官員因此這次重要會面，已在內部展開辯論，嘗試讓中國讓步更多。《華爾街日報》周四（17日）引述消息人士報道，相關討論尚未到特朗普與會的層面。從報道看來，包括他在內的華府高層對中國的取態似乎已出現變化。

特朗普在對華徵稅方面，以往傾向與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）站在同一方，但來到這刻，傳特朗普已明言他想跟中國達成協議，並向萊特希澤施壓。中美貿易戰影響全球經濟，相關消息往往觸發股市下跌。特朗普也擔心對華強硬措施會衝擊市場，他可能傾向採納努欽的意見。

華府計劃在3月2日起，向價值2000億的中國進口產品增加關稅，由原本的10%加至25%。美中兩國上周舉行副部長級官員會面，商討收窄雙方在貿易戰之間的分歧。而中國副總理劉鶴亦會於1月30日訪問華盛頓，與姆努欽及萊特希澤舉行高級別談判。

是次談判由萊特希澤領導，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）則負責制定政府的策略。

鷹派萊特希澤 傳對華立場放軟

《華爾街日報》周四引述消息人士報道，姆努欽在官員討論期間，提及在1月30日向中國代表團提出撤銷關稅的建議。萊特希澤反對，指中國以往沒遵守協議，美國未來也不能信任北京政府。他說美國應在中國已兌現承諾時才撤銷關稅。

萊特希澤是對華貿易鷹派，惟根據有份參與內部討論的人指出，他的立場也有軟化跡象。他認為如美國與中國如能在3月1日達成理想的協議，可能可以減少部分關稅。

該報報道華府此舉意在穩定金融市場、推進貿易談判，以及鼓勵中國支持長遠改革。美國財政部已否認姆努欽與萊特希澤提出建議的報道。

（華爾街日報）