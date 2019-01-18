達沃斯經濟論壇風光不再？英美法各國領袖一身蟻　紛紛宣告缺席

2019年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇下周二至周五（22日至25日）舉行，預料約3000名政商界人士齊集當地，討論貿易戰及全球經濟放緩等問題。但隨着英、美、法等國領袖需處理國內矛盾及問題，紛紛宣告缺席，外界擔心這個論壇會失色不少。

七國集團（G7）中只有三個國家的領袖會出席論壇，分別是日本首相安倍晉三，德國總理默克爾（Angela Merkel）及意大利總理孔特（Giuseppe Conte）。美國總統美國總統特朗普因要處理華府停擺，早在上周四（10日）宣布「甩底」；英國首相文翠珊（Theresa May）為應對脫歐爭議，周四（17日）表示會取消出席論壇；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦因要處理「黃背心」運動等問題而宣告缺席；加拿大則會派出外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）出席。

在七國集團以外，中國國家主席習近平亦會缺席論壇，改由國家副主席王岐山率團參加；韓國總統文在寅及印度總理莫迪（Narendra Modi）均不現身達沃斯；俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否出席則仍然成疑。

《美國之音》引述一名熟悉國際事務的日本政府消息人士表示，今年眾多國家元首缺席論壇，只會減少舉行雙邊會談的機會，並不代表達沃斯已失去重要性。他認為，達沃斯仍是各國政壇人士的國際舞台。

（綜合報道）