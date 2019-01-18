【忠實再現】Bandai兩前員工　謊報台場高達建造費　私吞70萬被捕

東京台場的1：1等身大高達，是當地最著名的地標之一，它近日卻牽涉一宗案件。兩名日本Bandai（萬代）前員工因涉嫌謊報台場高達建造費，私吞1000萬日圓（約70萬港元），遭警方拘捕。而事件更被網民揶揄為高達作品中，腐敗聯邦軍的「忠實再現」。

為於東京台場DiverCity外的等身大高達，現時元祖高達已被換成獨角獸高達，照片是當年拍攝。（視覺中國）

兩名員工分別是44歲的宇田津貴志及66歲的黑川貴夫，案情指前員工黑川在2013年指使仍在Bandai工作的宇田津以欺詐手段，騙取當時的高達建造工程費，私吞1000萬日圓（約70萬港元）。事件揭發後宇田津已遭解僱。

警方調查指懷疑兩人過去曾使用同一手法，在其他工程及合作中合共騙取2億日圓（約1400萬港元）。

東京的等身大高達位於台場DiverCity購物廣場，成為台場地標。2017年3月Bandai把高達解體後，換上另一部同樣等身大的「獨角獸高達」，取代原高達繼續展示。

原高達解體後，新的獨角獸高達在同一地方展示，繼續成為當地地標。（視覺中國）

網友揶揄「忠實再現」

事件在網上惹來一陣反響，因高達原作故事中，使用高達的聯邦軍雖是主角一方，但向來以貪腐著稱。不少網友都揶揄萬代好比聯邦軍，充份反映腐敗的聯邦軍政府。

網絡留言：

作中宇宙世紀的聯邦軍貪污腐敗忠實再現，萬代果然了不起！ 欺詐得來的資金是流了去新自護（註1）是吧？ 錯了，得來的資金當然是用來去做另一部極秘高達 不愧是阿納海姆（註2），做甚麼都低穢惡劣

註1：自護是作中聯邦軍的敵人，在自護潰敗後餘黨重建政府，稱為新自護。

註2：阿納海姆（Anaheim Electronics）是作中建造高達的企業，現實中萬代為於日本靜岡模型本部同樣起名阿納海姆公司，模仿作中的架空企業。

（日本放送協會）