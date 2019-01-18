不滿中國影響力增　吉爾吉斯爆發反華示威21人被捕

「一帶一路」沿線中亞國家吉爾吉斯周四（17日）爆發反華示威，數百名示威者聚集在首都比什凱克（Bishkek）中央廣場，抗議中國移民及中國不斷增長的經濟影響力。 他們要求當局限制中國公民工作許可、減少對華外債及禁止當地人與中國人通婚等。有組織批評，大量中國人流入令吉爾吉斯變成「中國的殖民地」，並呼籲當地人把中國人趕出去。

部份示威者在遊行後仍不散去，向國會和總統辦公室推進，並與在場警方爆發衝突。法新社引述警方指有21人被捕。吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）指示威者的舉動損害國家與中國的關係，稱當地人應對中國的援助和合作機會心存感激。

吉爾吉斯反華示威：「一帶一路」沿線中亞國家吉爾吉斯周四（17日）爆發反華示威，數百名示威者聚集在首都比什凱克（Bishkek）抗議中國對當地影響力日漸增大。（路透社）

吉爾吉斯是最早支持「一帶一路」倡議的國家之一，隨着中國在當地影響力日漸增加，以及大量中國移民湧入，當地反華情緒亦漸漸升溫。

2018年一宗發電廠倒塌事故更引起民眾強烈情緒。當時總部設在新疆的「特變電工」公司，獲比什凱克發電廠4億美元翻新合約，但工程完成數月後發電廠就倒塌，令當地停電5日，惟政府事後無向公司索償。

吉爾吉斯近期發生不止一次反華示威，上月百多名示威者在中國駐吉爾吉斯的大使館外示威，要求中國釋放所有在新疆「再教育營」被扣的吉爾吉斯公民。中國駐吉爾吉斯大使館曾在2016年8月曾遭汽車炸彈襲擊，造成1死3傷。

（綜合報道）