彭博社：華府傳草擬行政命令　限制中國電訊商在美營運

彭博社周六（19日）引述消息人士報道，美國特朗普政府正草擬一份行政命令，指基於國家安全考慮，可能大大限制中國電訊商在美國的營運，草案稍後將提交給總統特朗普審批。

報道引述一名消息人士報道，有關行政命令無點名提及華為技術有限公司（Huawei Technologies Co.）或者中興通訊（ZTE Corp.）等中國大型電訊公司，亦不會完全禁止有關公司的產品在美國銷售，但就會賦予商務部更大權力，可審視競爭對手國家的產品，以及企業採購有關產品，當中包括中國出品。

知情人士透露，有關行政命令草案最快2月交特朗普審批。白宮國家安全委員會（National Security Council）拒絕確認上述報道，只是指美國政府正跟盟友及夥伴合作，以降低發展5G和其他通訊基礎設施的風險。

美國國內針對電訊商的壓力愈發增加，兩黨國會議員周三（16日）另外提出法案，尋求特朗普支持，禁止向華為、中興通訊及其他違反美國制裁令或出口管制法律的中國電訊公司出售美國晶片或其他組件。

消息人士稱這行政命令是在中美貿易戰的背景下準備，是相關討論因國家安全推進，而非經濟考量。



傳出這傳聞之際，國務院副總理劉鶴應美國財政部長姆努欽、貿易代表萊特希澤邀請，1月30日至31日訪美，開展經貿磋商。本月底中美兩國「90日停火協定」便過了三分之二的時間，其後又將遇上中國春節假期（2月4日至10日），一旦兩國仍未彌合分歧，便僅餘約20日時間達成協議，劉鶴此行意義重大。

（彭博社）