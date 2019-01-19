特朗普擬推重要基建計劃　建設5G網絡　或納入國情咨文

路透社引述消息人士指，美國總統特朗普正着力推行一項長達13年的重要基建計劃，實現競選承諾。據指，白宮高級顧問周二（15日）開會商討有關事宜，並考慮將計劃詳情納入1月稍後發表的國情咨文中。

消息人士透露，約有20名官員出席當日會議，與特朗普商討有關事宜，當中包括副總統彭斯（Mike Pence）、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）和交通部長趙小蘭（Elaine Chao）。

據指，官員在會上討論如何將建構5G無線網絡的資金納入基建計劃，並有可能透露計劃實現美國空中交通管制系統的現代化。1月較早時，已召開過有關基礎設施的高級別會議。

政府正在考慮開展一項為期13年的計劃，但目前尚未解決當中關鍵問題，包括是否會提出新的方式來支付增加的開支。

一名白宮官員證實曾召開有關會議，但拒絕進一步評論。

特朗普政府2018年2月發布美國未來10年的基礎設施建設方案，總花費超過1.5萬億美元（約11.8億港元），其中聯邦政府出資2000億美元（約1.57萬億港元）。不過計劃未有提交到國會表決，最後無疾而終。

（路透社）