文翠珊捱過驚險一周　B計劃今交國會　「過山車」再啟動

英國首相文翠珊（Theresa May）當地時間周一（21日）公布脫歐的應變方案「B計劃」。在與工黨跨黨派談判前景不樂觀情況下，文翠珊有意從北愛爾蘭邊界問題入手，爭取保守黨脫歐派和北愛民主統一黨（DUP）的支持，讓其B計劃在1月29日的表決中順利通過。

彭博社報道，文翠珊周日傍晚與高級閣員進行電話會議，表示跨黨派脫歐談判不太可能成功。報道引述兩名參與電話會議的人士指出，在與歐盟達成的脫歐協議上，文翠珊有意改變關於北愛爾蘭「補底方案」（backstop plan）的部分。目標是爭取保守黨脫歐派和執政盟友北愛民主統一黨的支持，同時令歐盟方面放軟脫歐協議的立場。

英國脫歐：工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）沒應文翠珊邀請出席跨黨派脫歐談判。有消息人士指稱，文翠珊或認為談判無望，轉而希望從「補底方案」入手，爭取保守黨和北愛政黨支持。（美聯社）

文翠珊為打破僵局，傳考慮修改1998年達成的《貝爾法斯特協議》（The Good Friday Agreement）。該協議結束北愛親英派與親愛爾蘭派長達30年的暴力衝突，雙方同意移除邊界管制措施，共享政治權力。

《每日電訊報》（Daily Telegraph）報道，文翠珊計劃讓英國和愛爾蘭達成一套個別準則；或者在協議中新增「支持或參考」的條目，確保英國在3月29日脫歐後北愛爾蘭不會出現硬邊界。這方法可避免英國實施「補底方案」。

報道指出，相關建議可能在政界引發爭議，原因是修改協議需獲所有涉及北愛問題的政黨一致同意方能成事。歐盟高級官員認為建議不切實際，英國政府內部有人則對建議持懷疑態度。愛爾蘭有議員則認為《貝爾法斯特協議》是國際和約，不能輕易地重新談判。

英國脫歐：有報道指文翠珊考慮修改1998年達成的《貝爾法斯特協議》的條款，嘗試避免英國脫歐後要實施「補底方案」，以換取北愛民主統一黨的支持。（美聯社）

先不論文翠珊的「北愛牌」成事與否，她需要在當地時間周一（21日）下午於國會公布脫歐「B計劃」，闡述如何展開脫歐程序。在英揆忙於預備之際，部分國會議員亦準備好一連串修正案，反制文翠珊新方案，甚或阻撓脫歐程序。

最少兩個跨黨派議員團體提議立法阻止「無協議脫歐」（no-deal Brexit）和可能延遲「第50條」（Article 50）的脫歐程序。例如有修正案提出，若文翠珊未能在2月26日前與歐盟達成新協議，其中一項修正案將令英歐談判延至3月29日後，變相押後脫歐。

文翠珊的「B計劃」和各項修正案如無意外將在1月29日辯論和表決。若文翠珊方案順利通過，她將前往比利時布魯塞爾，尋求歐盟在脫歐協議上再作出讓步，再把定案交回英國國會作最終決議。若「B計劃」闖關失敗或修正案獲通過，將可能出現延遲脫歐以及「無協議脫歐」的局面。

（路透社／英國廣播公司）