WhatsApp限制用戶轉發訊息　一條僅可轉發5次

Facebook旗下的WhatsApp為打擊「錯誤信息和謠言」散播，周一（1月21日）公布全球劃一限制用戶，一條訊息只可轉發5次。來到第5次，系統將不會執行同戶的指令。

WhatsApp政策和通訊副總裁格蘭德（Victoria Grand）周一在印尼首都雅加達一個活動上公布，當天起Facebook已在全球WhatsApp通訊系統內實施限制。

今後不論用家使用什麼操作系統，他們最新版本的WhatsApp應用程式只能將一條訊息轉發5次。

它以往容許用戶將一條訊息轉發給多達20個人或群組。這項限制2018年7月率先在印度實施，然後擴展至全球各地。

印度自2017年5月起至2018年，多處陸續出現因WhatsApp謠言而引致有人無辜被殺的事件。WhatsApp被指有份導致假消息及假新聞散播。公司面對輿論壓力，決定推出措施，如今再將轉發數目減少。

慘案頻生 應用程式被視為幫兇

其中一宗慘劇發生在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）圖萊（Dhule）。事緣當地居民最近10至15天在WhatsApp收到訊息，稱傳聞附近地區會有綁匪出現，呼籲民眾格外留神。眾人對消息深信不疑。人們及後看到5名可疑人士，認為他們就是消息所指的「拐子佬」，於是在2018年7月1日聯群將他們活生生打死。

不出一個月，印度南部卡納塔克邦（Karnataka）比德爾縣（Bidar）7月13日又發生類似案件。Google工程師阿扎姆（Mohammed Azam）和3個朋友將車停在路邊，並向附近的女童派發朱古力，但其中一位女童不知為何尖叫起來，驚動當地居民。

有居民聯想到社交平台上有關拐子佬集團在該區活躍的新聞，便在WhatsApp上發布消息，稱現在有班男人試圖拐賣兒童。當地約2000名居民聞風而至，將原本已驅車離開的阿扎姆等人團團包圍，並把他們拖出車外毆打，最後阿扎姆傷重不治、3名友人重傷送院。

（綜合報道）