英國脫歐協議「B計劃」公布前夕　北愛爾蘭再發生汽車炸彈爆炸

路透社周一（21日）引述目擊者報道指，在北愛爾蘭的軍方拆彈部隊處理一輛棄置於倫敦德里（Londonderry）的汽車時，發生巨響和冒出黑煙。北愛警方確認，當局正處理近期第二宗劫持汽車事件。

倫敦德里警方上周六晚上8時（香港時間周日凌晨4時）在當地市中心一間法院大樓發現一可疑汽車，未幾這輛車發生爆炸，所幸無人受傷。警方稱有人在爆炸發生前不久騎劫這輛車。當局懷疑是武裝組織新愛爾蘭共和軍（New IRA）所為，拘捕4人。

文翠珊預定在香港時間晚上11時30分在國會提出英國脫歐「B計劃」，「脫歐協議」第一版上周二（15日）在下議院以大比數否決。

未有組織認責 疑是新愛爾蘭共和軍所為

北愛爾蘭傳媒周日（20日）報道，第一宗汽車炸彈爆炸是反對將愛爾蘭分割成愛爾蘭共和國與北愛爾蘭的新愛爾蘭共和軍所為。這場爆炸令當地人陷入震驚與擔憂，擔心以往的暴力浪潮會再度湧現。

倫敦德里與愛爾蘭相距不過3公里多一點，英國天空電視台駐愛爾蘭記者布萊文斯（David Blevins）指出，這次襲擊有齊異見共和派組織發動襲擊的特徵。近年當地持異見的共和派組織都有策動槍擊案以及小規模的恐襲。當地緊張局勢因政府管治不足以及擔心恢復「硬邊界」重現而升溫。

愛爾蘭共和軍60至90年代在北愛爾蘭發動連串暴力襲擊，直至1998 年簽訂《貝爾法斯特協議》（The Good Friday Agreement）後，北愛爾蘭武裝衝突大幅減少。新愛爾蘭共和軍組織部分成員不滿協議，決定另起爐灶，此後亦有發動襲擊。