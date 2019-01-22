特朗普促中國與美國達成貿易協議　「不要再玩弄下去」

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國家統計局周一（21日）公布，中國2018年國內生產總值（GDP）增長率為6.6%，是1990年以來最低。美國總統特朗普隨即借題發揮，他在Twitter發文指，認為這情況是與美國的貿易磨擦所致，中國是時候要與華府達成協議，不要再浪費時間。

特朗普在帖文寫道，「由於與美國的貿易磨擦和華府新政策，中國錄得自1990年以來最慢的經濟數字（增速）。這讓中國更加有理由要終於達成一份真正的協議。不要再玩弄下去！」

國家主席習近平同日發言，指當前中國經濟形勢總體是好的，但受國際環境及國內條件影響，不可避免會遇到一些困難和挑戰。

特朗普：美中將會達成貿易協議
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（綜合報道）

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