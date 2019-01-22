【新聞背後】美國引渡孟晚舟　進入司法程序後需時執行

華為副董事長孟晚舟被捕接近兩個月，拘捕限期將於1月30日屆滿。加拿大傳媒引述消息報道，美國將正式向加國提出引渡孟晚舟前往美國受審，相信加拿大將很快進入新一輪針對孟晚舟的法律程序，但這需要一段時間執行。

圖為孟晚舟保釋申請審理時，記者在法院外的情況。（視覺中國）

根據美加兩國在1976年簽署的引渡條約，美國需要向加拿大檢方提供充足證據，以證明疑犯在美國犯下嚴重罪行。加拿大將會按《引渡法》進入司法程序，確認疑犯的罪行根據加拿大法律可判處兩年以上監禁，才會進入正式的引渡程序，把疑犯引渡前往美國。

若被捕者不服，可就引渡向法院提出上訴，上訴將交予上訴法院審理。若上訴判決不合理可再提出上訴，最終交由終審法院定讞。因此美國向加拿大提出引渡孟晚舟申請，仍需一段時間才會執行。

蘇斌間諜案由被捕至引渡約一年半

2014年7月華裔商人蘇斌遭加拿大警方拘捕，被控以盜取美國戰機資料等間諜罪。案件糾纏兩年，終在2016年2月引渡前往美國。蘇斌之後承認控罪，被判3年半有期徒刑。

孟晚舟12月1日途經温哥華轉機時遭加拿大警方拘捕，事件刺激中加關係。中國其後拘捕了兩名加拿大公民，前加拿大外交官康明凱及專營朝鮮旅遊業務的商人斯帕弗（Michael Spavor），並重審一名涉嫌運毒的罪犯改判死刑。外界質疑中國舉措是向加拿大報復。

（綜合報道）