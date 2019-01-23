研究：驗血可提前測出癡呆症　最多早16年發現

醫療期刊《自然．醫學》月刊（Nature Medecine）周一（21日）發布的研究報告指出，專家發現憑藉簡單的驗血測試，最早可以在正式病發前16年發現有否患上俗稱「老人癡呆」的阿茲海默症（Alzheimer's disease）。

研究由德國專家領頭，聯同來自澳洲和瑞士等學者。他們發現藉由監測血液中一種名為神經絲輕鏈蛋白（NfL）的蛋白質，便可得知一個人會否在未來患上阿茲海默症。專家相信，對於這種蛋白的任何一點增加，都可被視為發病的早期徵兆。

德國神經退行性疾病中心（German Center for Neurodegenerative Diseases）神經系統疾病細胞生物學教授尤克爾（Mathias Jucker）指出，蛋白質NfL是血液裏反映大腦神經細胞損失的指標，血液中NfL的濃度愈高，大腦所受的損害也愈多。

醫學界現時尚未找到治療阿茲海默症的有效方法，但尤克爾認為新發現是對臨床研究非常重要的里程碑。他希望研究人員可透過驗血，測量該蛋白質的濃度，從而追蹤各種新療法的效用。

尤克爾又表示，阿茲海默症患者在出現任何病徵前約10至20年，腦部便開始產生變化。醫學界目前並未完全理解阿茲海默症的成因，但科學家普遍認為此病與一種名為β澱粉樣蛋白（amyloid-beta）在腦部積聚有關。

（美國有線新聞網絡）