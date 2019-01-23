霧霾由鄰國吹來？中韓在霧霾問題針鋒相對互相指摘

談到霧霾，大家可能會想到中國北京惡劣的空氣質素。事實上，韓國近年亦飽受霧霾困擾，當地更有聲音指責空氣污染物源自中國。 中韓兩國周二（22日）在首爾舉行第三屆環境合作局長會議，討論霧霾等環境問題，分析認為兩國會在這個問題上持續針鋒相對。

韓聯社報道，中國生態環境部國際合作司司長郭敬，周二（22日）率團出席會議，與韓國環境部氣候變化政策官黃晳泰在首爾樂天酒店舉行會談。

郭敬在會上表示，當日首爾可吸入微細懸浮粒子濃度較低，空氣質素有所改善。他又強調中國正處於轉型期，一直致力改善空氣品質，並借鑒韓國在這方面的經驗，希望兩國在環境領域繼續加強合作。

這番話被解讀為，中方認為韓國無需在霧霾問題上加以怪罪。黃晳泰則回應指，韓國政府對目前的空氣質素並不滿意，並正致力制定更嚴格的預警標準，希望此次會議為兩國環境合作提供良機。

韓國霧霾：首爾1月中旬出現霧霾（上圖），至20日霧霾開始散去（下圖）。（視覺中國）

事實上，中韓兩國早在霧霾問題上交鋒。首爾市長朴元淳月初表示，當地研究及分析認為，首爾霧霾有五至六成以上是源自中國。韓國媒體《中央日報》及後分析1月9日至1月15日期間中國和韓國的大氣污染數據，推斷污染物在11日由北京及青島等地，經韓國白翎島陸續飄至首爾等地區。

中國生態環境部大氣環境管理司司長劉炳江周一（21日）回應有關指控，強調中國空氣質量已經改善四成以上，又質疑韓方低估氮氧化物排放量。他批評韓國一味指摘別人，耽誤治理霧霾的最佳機會。

（綜合報道）