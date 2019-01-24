尼日利亞：至少有2萬名年輕女性被販賣至馬里　全部淪為性奴

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尼日利亞（Nigeria）國家禁止販賣人口機構（National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons，NAPTIP）周二（22日）表示，有多達2萬名尼日利亞女子被迫到非洲國家馬里（Mali）賣淫。

NAPTIP總幹事歐卡東里（Julie Okah-Donli）說，NAPTIP查證小組和國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）上月前往馬里南部進行調查，發現當地人口販運現象普遍，在康加巴（Kangaba）就有數百名婦女和女孩被囚禁，「當地的可靠消息稱，馬里南部有超過200個囚禁女性的小屋，每間小屋囚困100至150名女性，估計被關人數至少有2萬」。

歐卡東里透露，被囚的女性年齡介乎16至30歲，她們原本被告知前往馬來西亞從事觀光服務業，但最後卻被迫賣淫。她又說，「她們都被人用可怕、猶如奴隸般的方法對待。她們無法逃走，因為她們被關在偏遠地區，例如森林深處」。

NAPTIP表示，他們正和馬里當局、國際移民組織及尼日利亞國家緊急措施署（National Emergency Management Agency）合作，協助被囚禁的女性回國。

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（綜合報道）

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