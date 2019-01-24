英國脫歐大臣：國會若不支持協議　只好在硬脫歐或留歐二擇其一

英國脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）周三（23日）表示，如果國會不支持脫歐協議，他們將會在沒協議下離開歐盟，或是繼續留歐之間作決定。另外有歐盟官員認為，英國可考慮舉行第二次公投，解決目前爭議。

柏建熙在國會上議院一個委員會發言，如果國家無法確保脫歐協議，下議院將會面對一個問題：到底是否選擇硬脫歐，還是取消啟動《里斯本條約》第50條。而距離脫歐大限3月29日只有大約兩個月時間，他被問到政府是否爭取時間向議員尋求支持，柏建熙強調政府需要時間準備硬脫歐。

另外，主張脫歐的英國保守黨議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）較早時提出，提出政府應考慮國會休會，以制止有意拖延脫歐和從政府手上取得脫歐主導權的國會議員時，首相文翠珊（Theresa May）的發言人表示沒聽說過有關內容。該發言人又指，外國企業仍然有意繼續在英國投資。

而在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的歐盟金融事務專員莫斯科維奇（Pierre Moscovici）發言時表示，現在脫歐的主導權在英國手上，歐盟希望對方可以盡快澄清立場。他仍希望英國可以留歐，同時指要解決目前困局，英國再次舉行脫歐公投可能是個合理做法。

（路透社）