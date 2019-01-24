法國外長：意識到華為潛在威脅　適當時候會有行動

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周三（23日）在國會外交事務委員會上發言，提到政府意識到使用華為設備可能會為國家帶來風險，指國家將會在適當時候採取行動。另外，加拿大駐華大使同日認為，華為副董事長孟晚舟或有強烈理由阻止引渡到美國。

勒德里昂表示，法國政府知道當地5G電話網絡使用華為設備所帶來的潛在風險，因此政府有需要時會採取一切方法解決問題。同時他將會於周三較後時間與中國外長王毅會面，討論有關問題。

另外，華為副董事長孟晚舟12月初在溫哥華機場被捕後，華府一直有意將她引渡到美國，就該公司涉嫌違反美國對伊朗的貿易禁令一事受審。加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）周二（22日）接受華文傳媒訪問時提到，孟晚舟可以利用美國總統特朗普（Donald Trump）的政治介入言論作為抗辯理由，令她避過引渡到美國「可能沒好下場」的後果。

麥家廉又指，加拿大並沒有跟從美國對伊朗實施制裁，因此認為她亦可以為此作出辯護。不過麥家廉的言論或惹來華府的不滿，而加拿大環球事務部（Global Affairs Canada）暫時未有為麥家廉的說法作出回應。

華為孟晚舟被捕：法院在12月11日批出孟晚舟的保釋申請，其中一項條件是要繳交1000萬加元保釋金，當中包括700萬現金。（視覺中國）

（路透社）