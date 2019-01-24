【委內瑞拉政變】俄羅斯外交部譴責西方國家支持「臨時總統」

即時國際
撰文：
最後更新日期：

委內瑞拉周三（23日）發生政變，國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，獲得美加等國承認。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周四在社交網站Facebook發文，譴責西方國家無視國際法，「精心挑選他國政府」。

扎哈羅娃正陪同俄羅斯外長拉夫羅夫（‎Sergei Lavrov）訪問阿爾及利亞，她發文稱，「委內瑞拉事件是一例子，清楚表明西方進步社會對國際法、主權及不干涉國家內政（原則）的實際處理手法，就是在別國挑選政府。」

俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會副主席克利莫夫（Andrei Klimov）周四亦表示，莫斯科支持馬杜羅（Nicolas Maduro）政府政策不變

現時表明繼續力撐馬杜羅的國家還有古巴及玻利維亞。國內方面，國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）亦向馬杜羅效忠，表示軍隊不承認「臨時總統」

表態要馬杜羅下台的亦有不少，除了美加，利馬集團（The Lima Group）其中11國周三（23日）發表聲明，表態支持「臨時總統」瓜伊多。歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）亦在Twitter發文支持瓜伊多，呼籲歐洲國家聯合支持該國的「民主力量」。

【委內瑞拉政變】居安未思危：外國干預僅為次　產業政策方為本
【圖輯】委內瑞拉反對派集會變暴力示威　硝煙滾滾如戰場
委內瑞拉總統馬杜羅宣布與華府斷交　美國：你無權咁做　
委內瑞拉政變　俄羅斯：支持馬杜羅政策不變

（今日俄羅斯）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。