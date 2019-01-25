【青瓦台魔咒】韓國前總統全斗煥有罪　死後不得葬入國立墓地

韓國前總統全斗煥能否埋葬於國立墓地一直存在爭議，韓國國民之黨議員千正培向國家報勳處就此發出書面提問。國家報勳處周三（23日）回應，他過身後不得葬入國立墓地。

韓國好幾位前總統最後都「不得善終」，有被彈劾（朴槿惠），有跳崖自殺（盧武鉉），自從朴槿惠因「閨密干政」案遭彈劾下台後，有關韓國總統的「青瓦台魔咒」又成為該國民眾茶餘飯後的話題。說到最「應驗」魔咒的前總統，當屬11及第12屆總統全斗煥。

他1996年因「光州事件」中涉及軍事叛亂、內亂、謀殺上司和收賄等罪名被判處死刑，後來改為無期徒刑。時任總統金大中1997年12月特赦全斗煥，後者1998年獲特赦。不料他2013年7月又被「抄家」，須償還贓款。2018年，他又因在自傳中涉嫌誹謗「光州事件」死難者及其家屬被人告上法庭，但在他一直缺席的情況下，案件一直未開庭。

韓國在野黨民主和平黨議員千正培向國家勳報處發出書面提問，查詢全斗煥死後能否安葬國立墓地。國家報勳處周四（24日）回應是不可以。《國家有功者法》規定，因軍事叛亂罪獲刑的全斗煥，不能葬入國立墓地。儘管他後來獲得赦免，也被視為無效。

前總統能否葬入國立墓地最終是以國務院的裁決為準。

（漢城廣播公司）