希臘國會通過馬其頓改名為「北馬其頓共和國」協議

希臘國會周五（25日）以153對146票通過鄰國馬其頓改名為「北馬其頓共和國」（Republic of Northern Macedonia）協議，為兩國長達27年的國名爭議劃上句號。歐盟和北約歡迎表決結果。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）周五於Twitter貼文稱：「我們今天寫下巴爾幹半島歷史新篇章。民族主義仇恨、爭端和衝突現已被友誼、和平及合作所取代。」

Today, we write a new chapter in the history of the Balkans. Nationalist hatred, disputes and clashes are now replaced by friendship, peace and cooperation. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) 2019年1月25日

「北馬其頓共和國」總理扎埃夫（Zoran Zaev）祝賀希臘通過協議，指兩國及國民一起取得歷史性的勝利。

希臘和馬其頓在2018年6月達成協議，同意後者改名為北馬其頓共和國，以換取雅典不阻礙對方加入北約（NATO）。馬其頓國會1月11日已表決通過協議。

這項更改馬其頓國名協議卻引來大批希臘民眾的不滿，雅典周日（20日）有數以千計民眾上街集會，抗議國會表決是否同意馬其頓改名為「北馬其頓共和國」協議。

（英國廣播公司）