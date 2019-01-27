美國阿富汗問題特使：與塔利班談判取得重大進展

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）上周六（26日）表示，美國與阿富汗塔利班的談判取得重大進展。

為盡快結束阿富汗長達17年的戰亂，哈利勒扎德與塔利班官員一連6日在卡塔爾（Qatar）首都多哈（Doha）舉行會談。他上周六於Twitter貼文稱：「今次會談較以往舉行的會談更富有成效。我們在重要問題上取得重大進展。」

他續指，雙方尚未達成協議，但計劃在目前討論的基礎上盡快恢復談判。哈利勒扎德將前往阿富汗與當地官員會面，惟他無進一步透露詳情。

有報道指塔利班與美國經過幾日談判後，雙方就多項問題達成共識，包括美國與北約在簽署和平協議草案18個月內要從阿富汗撤軍，而塔利班則確保當地不會被蓋達組織（al Qaeda）及極端組織ISIS，作為襲擊美國及其他國家的基地。

阿富汗塔利班證與美特使會面　討論外國部隊撤軍換取結束衝突
美國國防部長意外到訪阿富汗　料促進阿富汗政府與塔利班對話
美擬撤軍阿富汗　特朗普：是時候由其他人打擊ISIS
阿富汗「小美斯」遭塔利班恐嚇　一家再度逃離家園

（澳洲廣播公司／衛報）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。