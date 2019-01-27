【遊日注意】日本暴雪　新潟及長野縣降雪厚逾1米

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日本放送協會（NHK）周日（27日）報道，日本西部沿海廣泛地區周末起下大雪。氣象廳在新潟縣及長野縣錄得超過1米厚積雪，當局呼籲民眾小心路面結冰和雪崩等意外。

氣象廳指太平洋海岸地區，包括低地一帶也會下大雪。新潟縣西部上越市出現1.35米積雪；本州長野縣北部的長野市上周六（26日）下午2時，亦錄得1.15米厚積雪。

當局預計，未來24小時新潟縣將再降雪1米，長野縣將有80厘米。西部地區亦出現10至20厘米厚的降雪，呼籲民眾小心路面結冰、雪崩等意外。

該國大雪導致多宗意外，九州大分縣日出町上周六早上有一輛貨車滑行後被大雪掩埋，當局封路搜救，逾20輛汽車受影響。山形縣一名76歲男子的屍體被發現埋在雪下，當局相信他是清理屋頂積雪時，被掉下的雪壓死。另外，一支3人行山隊伍上周六早上在群馬縣水上町谷川岳遇上雪崩，一名29歲男子報稱失蹤。

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（日本放送協會／日本時報）

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