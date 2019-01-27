中美貿易戰或變複雜　兩國談判前夕　世貿傳將查特朗普徵稅操作

中國國務院副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴本周三至周四（1月30日至31日）訪美，展開貿易談判。惟兩國貿易緊張關係或進一步變得複雜，有報道指世界貿易組織（WTO）準備開始調查美政府對價值2500億美元中國貨徵稅，是否違反組織規定。

彭博社周日（27日）報道，中國主張世貿是要求成員國互相給予彼此同等的關稅待遇，而美國的關稅是違反這項要求。組織看來會在周一（28日）展開調查。

世界貿易組織傳出會調查美國徵稅操作的消息，發生在一個微妙的時間點。劉鶴本周三至周四訪美與華府展開談判。中美領導人2018年12月1日決定為貿易戰設下90天休戰期。兩國在緩衝期內均不會加碼徵收關稅，雙方也將利用90天時間對知識產權轉讓、非關稅壁壘及產業展開談判。中美倘未能在3月1日前達成協議，美政府威脅會對價值2000億美元的中國貨的關稅稅率，由10%增至20%。

組織倘實行調查料會引起美國反響，亦可能對中美談判的氣氛有影響。不過世貿的爭端解決系統有不少個案積壓，預期調查的結果不會很快「出爐」。

世貿最大職責是監察與協助排解成員國之間的貿易紛爭，儘管世貿沒有權限直接干涉個別國家內政，但成員國在加入前均代表同意遵守世貿訂立的規則。世貿的主要法律權威是建基於關稅暨貿易總協定（GATT），協定意旨在促進國際自由貿易，支持協商解決貿易糾紛。

迄今組織手上已有23項針對美國政府的糾紛個案，包括美國對歐盟進口的鋁和鋼鐵徵收關稅。歐盟2018年4月向世貿呈交文件，指美國對進口該國鋼鋁徵稅是維護本國安全，實際是保護措施。

（綜合報道）