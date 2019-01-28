希拉里想與特朗普再決高下嗎　傳她不排除2020年可能參選

美國聯邦政府局部停擺暫告一段落，民主黨亦開始為2020年總統大選摩拳擦掌。目前已有8人正式宣布參選，當中一半是女性。 美國有線新聞網絡（CNN）駐白宮記者澤廖內（Jeff Zeleny）周日（27日）報道，曾在2016年與總統特朗普（Donald Trump）一較高下的前國務卿希拉里（Hillary Clinton），最近有3人聽她說，她不排除2020年參選的可能。

美國有線新聞網絡（CNN）電視節目《政治內幕》（Inside Politics）在本周預告中列出該公司政治記者的報道，其中包括澤勒尼的消息。他稱在近期至本周有3人對他說，希拉里向人表示：「看，我不排除這個（2020參選）的可能。」

他說希拉里對那些人說，特朗普前競選團隊成員被起訴，尤其是針對特朗普親信與政治顧問斯通（Roger Stone）的一宗，她不排除2020年再次參選的可能。

澤勒尼指出，太部分競選過總統的人都不會完全排除再來一次。他認為從希拉里對人們說的話可見，她仍在說這事。她想與特朗普較勁。他說：「至於她能否勝出民主黨初選？我不知道答案。」

這位前國務卿2018年10月接受傳媒採訪時明言「我想當總統」，又稱「覺得自己已經準備得很好」足以應付總統工作。

（綜合報道）