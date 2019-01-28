英國會表決脫歐方案前夕　約翰遜籲首相　說服歐盟棄「補底方案」

在英國下議院周二（28日）表決首相文翠珊（Theresa May）的脫歐替代方案前夕，執政保守黨脫歐派旗手、前外相約翰遜（Boris Johnson ）在英國《每日電訊報》撰文，指出她在與歐盟尋求達成一個「自由條款」，如她能讓歐盟放棄「補底方案」（Backstop Plan）的話，這樣的脫歐協議會得到全國支持。

他在《每日電訊報》撰文時指出，自己從「每一位非常高層的官員」口中聽到，文翠珊計劃去歐盟重談北愛爾蘭的「補底方案」。他形容計劃會是「十足的脫歐好消息」。他說一個出口機制或落日條款會「化解誘殺陷阱」，讓英國能有一條路，去跟歐盟談判一個「加拿大式」貿易協議。

歐盟多次重申堅持不會重新談判「補底方案」。愛爾蘭表示，脫歐協議中的邊境保障措施「絕不改」。這對試圖化解脫歐協議僵局的文翠珊來說，不啻是一大打擊。

約翰遜說，「補底方案」已死，它已被國會以大比數的反對票拒絕。他認為英國如真的嘗試去爭取，他肯定歐盟會給予英國「自由條款」，所以現在是時候這麼做。如文翠珊能成功，她將會獲得全國同聲支持。

北愛邊境的「擔保方案」規定若「脫歐」過渡期結束之前，歐盟和英國仍未達成全面的貿易協議，北愛將留在歐盟單一市場與關稅同盟，以避免當地與愛爾蘭之間出現「硬邊界」。一旦英國和歐盟未能達成貿易協議而脫歐，英國將遵守部分歐盟的法規。英國「脫歐派」擔心方案是變相令英國永遠被歐盟法規束縛。

（綜合報道）