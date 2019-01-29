美墨建築牆納入撥款　協議達成機率多大　特朗普：少於一半

美國會需在2月15日前就撥款法案達成協議，否則聯邦政府可能再重演之前局部關閉的命運。總統特朗普（Donald Trump）周日（27日）接受《華爾街日報》訪問時表示，他不相信國會中有份談判17名議員會達成一個他會接受的建牆撥款協議。惟他也矢言無論如何都會建牆，有需要的話會宣布國家進入緊急狀態。

特朗普在訪問中指出：「我個人認為（機會）低於一半，但有許多非常棒的人參與其中。」他指的是負責就邊境安全資金達成折衷方案的國會議員委員會。

記者問特朗普，在下一輪談判中會否接受少於他所要求的57億美元經費時，他說：「我對此懷疑。我一要做對它。」

民主黨周日（27日）已重申支持邊境保安措施。惟特朗普表明，對於以更廣泛移民改革「交換」建牆資金的方案表示懷疑。

這裏所指的是「童年入境者暫緩遣返手續」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA，俗稱「追夢者計劃」）。DACA保障年齡介乎16至30歲、沒有合法居留身份的青少年，可在美國暫時獲得合法身份。特朗普2017年宣布廢除它。

特朗普在過去個多月與民主黨拉鋸期間，曾提出讓追夢者獲得3年的庇護，但民主黨希望推出更長期的保障，包括讓他們獲得成為公民的路徑。

從上述訪問內容看來，特朗普相當堅持己見。他跟民主黨達的協議的前景並不樂觀。特朗普也在訪問中說明，另一次聯邦政府局部停擺「肯定是個選項。」

（綜合報道）