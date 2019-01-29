美國正式起訴華為23宗罪　要求引渡孟晚舟

美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）周一（28日）聯合宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。 羅斯強調，有關官司與中美貿易談判完全沒有關係。

惠特克表示，遭受司法部起訴的包括華為科技、兩間華為子公司美國華為設備（Huawei Device USA）及香港公司Skycom。華為和Skycom被控詐騙銀行及企圖詐騙銀行等罪名，而華為及美國華為設備則被控企圖妨礙紐約東區法院大陪審團的調查。孟晚舟面臨詐騙銀行、電匯詐騙（Wire Fraud）及企圖干犯上述罪行，其中13項罪名在紐約布魯克林起訴，另外10項罪名則在華盛頓州西雅圖起訴。

美國官員補充，有關起訴是針對華為欺騙多間全球大型金融機構及美國政府，隱瞞該公司與伊朗的商業活動。

孟晚舟2018年12月1日在溫哥華被捕，之後獲准以1000萬加元（約5830萬港元）保釋。美國司法部上周二（22日）發表聲明指，將爭取如期向加拿大當局提出引渡孟晚舟的申請，並感謝加國支持美方共同努力執行法治。

不過事件則觸發一場涉及中國、美國和加拿大三國的外交風波，當中中加關係變得尤其緊張。加拿大時任駐華大使麥家廉（John McCallum）接受中國傳媒訪問，表示中國國家主席習近平對孟晚舟被捕非常憤怒，又指孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國受審，結果有關言論惹來加拿大朝野不滿。

雖然麥家廉其後發表聲明承認失言。惟他隔一天又再談論案件，表示如果美方放棄向加方提出引渡的要求，對加方而言會是好事，違反渥太華政府聲稱不干預案件的立場。最終總理杜魯多（Justin Trudeau）上周六（26日）決定免去對方職務，但沒提及這個決定是否與孟晚舟案有關。

（綜合報道）