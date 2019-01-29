【中美貿易戰】劉鶴抵美將談判　「前因後果」一文看懂

中美新一輪貿易談判將在本周展開，中國國務院副總理劉鶴率團前往美國，準備於周四（31日）與總統特朗普會面。現在就讓我們為大家整理雙方將會討論的議題，與及可能的結果。

中國國務院副總理劉鶴已抵達美國，準備1月31日與美國總統特朗普會面。 （GettyImages）

美國為何挑起貿易戰

中美兩國貿易多年存在逆差，且有擴大趨勢，特朗普政府抱怨逆差過大對美國造成損失，同時指責中國以強迫技術轉讓等方法盜取知識產權。特朗普要求中國經濟模式作出根本改變，縮窄貿易逆差及讓美國企業享有更公平競爭環境。

特朗普政府同時指責中國的「中國製造2025」計劃威脅美國高科技主導地位，一度要求中國停止相關計劃。

中國如何反應

中國認為美國行動意旨阻撓中國發展，超越美國成為全球經濟主導地位。中國同時否認強迫企業進行技術轉移，並稱技術轉移只是中美兩國公司間的的商業行為。

中國願意就縮窄貿易差距，向美國購買更多產品，包括大豆及能源等商品解決逆差問題。同時中國亦已採取了一些措施，包括開放更多商品進口，降低關稅及允許外資公司持有更多中國業務的股權等。

中美貿易戰在2018年中全面升級，雙方各向對方徵收關稅。（路透社）

雙方互徵關稅

特朗普已對價值2500億美元中國進口商品徵收懲罰關稅，其中包括對價值500億美元的機械、半導體及其他科技產品徵收25%關稅，及2000億美元的消費電子用品、化學、建築材料等商品徵收10%關稅。

中國反擊向價值500億美元的美國進口商品加徵25%關稅，其中包括大豆、牛肉、豬肉、酒類和汽車等。另外還對價值600億美元的美國進口商品加徵5至10%關稅，包括液化天然氣、化學品、冷凍蔬菜及食品配料等。

中美12月舉行會談，願意暫停貿易戰，並就解決問題展開新一輪談判。但特朗普警告若雙方無法達成協議，將如期擴大對2670億美元的中國商品加徵新關稅。

首輪談判在1月初展開，1月7日美國商務代表團訪問北京展開副部長級會議。（路透社）

新一輪談判1月展開

美國商務代表團在1月7日前往中國，就新一輪貿易談判打開序幕。雙方談判期間傳出中國願意大量增購美國商品，務求在2024年消除貿易逆差，但美國似乎希望步伐更快。

雖然首輪談判結果有取得一定進展，但美國《華爾街日報》指出雙方存有分歧，特別在取消強制技術轉讓、停止特定產業保貼等方面的談判未取得實質成果。包括美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在內等人表示，中美解決貿易問題仍有一段路需要走。

劉鶴談判可能與結果

特朗普對此次談判保持審慎樂觀，外界亦預期中美雙方能就達成協議取得一定進展，但核心分歧可能無法解決，為雙方未來談判蒙上陰影。

貿易談判通常至最後一刻才見分曉，雙方判談可能要至2月底才會公布具體成果。有評論指出若中美雙方取得足夠共識，有機會繼續延長談判，就如2018年北美自由貿易協定（NAFTA）談判的情況。