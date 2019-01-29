【中美貿易戰】美財長姆努欽：需解決「複雜問題」　盼有重大進展

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周一（28日）在白宮記者會上表示，華府期待周三（30日）起與中國國務院副總理劉鶴的貿易談判取得重大進展，但他指出雙方仍需解決一些「複雜問題」，包括核實中方執行改革措施進展的方法。

姆努欽表示，中國官員承認有必要設立相關的驗證機制，美方希望確保當達成協議的時候，協議將得到執行。他稱，議程上最重要的三項議題分別是保護知識產權、不再強迫建立合資企業和協議執行。

姆努欽強調，談判到目前為止已取得重大進展。在中美代表團本周三及周四（30日和31日）談判後，雙方在3月2日美國提高對華貨品關稅的期限前，還有約30日時可以繼續磋商。

白宮表示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將代表美方主持會談，姆努欽、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）和白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）將一同出席。

另據新華社報道，中方代表國務院副總理劉鶴當地時間周一（28日）下午抵達華府，商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷以及人民銀行行長易綱也會參加會談。

（路透社）