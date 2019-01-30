【華為風波】任正非被揭曾遭美FBI問話　涉3項虛假陳述

美國司法部周一（28日）公布針對中國華為、其兩間子公司以及華為副董事長孟晚舟的23項控罪，紐約東區聯邦地方法院發出的起訴書首度揭露，孟晚舟父親、華為創辦人任正非2007年曾被美聯邦調查局（FBI）問話。他被指曾作3項虛假陳述，稱華為從事的業務並未違反美國出口法。

紐約東區聯邦地方法院的起訴書紀錄，被列為答辯人的包括華為技術有限公司、華為美國、Skycom以及孟晚舟。起訴書沒有點名任非正，僅以「Individual-1」稱呼他。《華盛頓郵報》報道，同案另外還有兩名被告，惟他們身份一直未被公開。

關於任非正的篇幅，可見於起訴書第5至6頁。文中提及FBI在2007年向華為創辦人（the founder of HUAWEI）問話。

文中寫道2007年7月「Individual-1」接受FBI問話時表示，他願提供更多華為的資料，稱公司沒違反美國出口法，其業務活動亦符合美國出口法。他稱華為沒直接聯繫伊朗公司，但相信公司或向埃及等第三方出售華為設備，它們最後可被轉售到伊朗。

起訴書也提到，華為多次誤導美國及歐洲的金融機構，曾向其中一家金融機構表示不會透過其系統處理伊朗業務。事實是華為曾透過該金融機構旗下的美國子公司以及其他美國金融機構，處理涉及數百萬美元的交易，以促進華為在伊朗業務。當中部分交易在紐約東區完成。

（綜合報道）