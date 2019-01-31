華為5G技術領先　CNN：美國封殺行動難阻其全球擴張

中國電訊設備巨頭華為遭美國及其盟友相繼「封殺」，美國有線新聞網絡（CNN）周三（30日）分析稱，華為在第五代通訊技術（5G）領域佔主導地位，並在新興市場及部分歐洲國家擁有忠實客戶，預計2020年將成為全球頂尖智能手機銷售商，而美國主導針對這間企業的封殺行動只能減緩華為的發展。

美國福雷斯特研究公司（Forrester）駐北京分析師戴鯤（Charlie Dai）表示：「美國及其盟友的行動只會減緩華為在歐洲和亞太市場的部分業務增長。但我認為，在可預見的未來，華為根本不會退出任何市場。」

分析指，除非美國採取2018年封殺中國中興通訊（ZET）的方式，禁止華為購買美國製造的零件，令其無法取得美國的技術，如此才能真正重創華為。

Gavekal金融研究服務公司（Gavekal Research）分析師王丹（Dan Wang）周二（29日）在給客戶的報告中提到，「華為對美國供應商的依賴程度低於中興通訊。」美國惠譽諮詢公司（Fitch Solutions）通訊分析師Kenny Liew亦指出，5G網絡建設成本昂貴，而華為物美價廉，在南非等國家早有口碑。

（美國有線新聞網絡）