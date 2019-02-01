歐洲設新交易機制INSTEX維持對伊朗貿易　避開美國制裁

路透社報道，法國、德國和英國周四（31日）將着手建立一個特別交易機制，以維持對伊朗的非美元貿易，藉此避開美國的制裁和挽回伊朗核協議。

這個名為「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）由英法德3國注資，已籌備數月。該機制將在法國登記，由德國管理，並將獲得歐盟28個成員國支持。英法德期望可趁歐盟在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）召開外長會議時公布計劃。

報道指，外界視有關機制為一種協助伊朗出口石油和天然氣的方法，同時可以購買歐盟的貨品。有份簽署《伊朗核協議》（JCPOA）的法德英3國希望以放寬制措施，換取約束德黑蘭政府發展核武的野心。

惟有歐洲外交官認為，機制在貿易上或沒有預期般見效。報道引述該官員稱，機制可能只適用於交易一些特朗普政府批准的貨物，例如人道援助物資和食品。

該官員認為INSTEX在傳遞政治信息上更為重要，這可以向德黑蘭展示歐洲有意挽回核協議；同時向華府說明，在其境外制裁下，歐盟會捍衛自身的利益。

伊朗副外長阿拉格希（Abbas Araqchi）表示，這機制是歐盟踏出的第一步，並表示伊朗方面也會成立與之對接的機制。

2018年5月8日，美國正式退出《伊朗核協議》。特朗普在各國反對下，宣布於8月初及11月初分兩輪恢復對伊朗實施全面制裁，並迫使了大量歐洲企業退出對伊朗的投資。

（綜合報道）