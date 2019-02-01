美中西部「極地渦旋」至少21死　有凍傷者或需截肢

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美國中西部周四（1月31日）受「極地渦旋」（Polar Vortex）侵襲，極寒氣溫低見攝氏零下49度，陸空交通嚴重受阻，迄今至少21人死亡。

美國1月30日持續受「極地渦旋」侵襲，導致至少21死亡。圖為芝加哥市一架飛機拍攝到的密歇根湖（Lake Michigan）。（路透社）

路透社周四（1日31日）報道稱，雖然中西部即將迎來比平時更溫暖的天氣，但無家者及老人等弱勢群體極易在此等嚴寒天氣下凍傷，在戶外可能致死。

芝加哥創傷專家Stathis Poulakidas指出，死亡人數從12人攀升至21人。他續指，醫院本周約有25名凍傷患者，嚴重者手指和腳趾可能面臨截肢的風險。

報道稱，無家者在酷寒下尤為危險，芝加哥等城市紛紛設立避寒中心，但仍有很多人在營地和空置建築物裏艱難抗寒。俄亥俄州（Ohio）洛雷恩縣（Lorain）一名60歲的老婦被發現死於一間廢棄的房子裏，相信是體溫過低而亡。

受「極地渦旋」影響，美國航空公司取消逾2000班航班。根據航班跟蹤網站（FlightAware）數據，芝加哥奧黑爾國際機場（O 'Hare International Airport）取消逾700班航班。

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（路透社／中央社）

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