印度選舉前最後財政預算案　莫迪加碼派糖助農村與中產

印度莫迪（Narendra Modi）政府周五（1日）公布新一份財政預算案，也是5月大選前的最後一份。結果正如外界所料，印度政府趁大選前加碼「派糖」，投放大量資源到支援農業與增加農村職位計劃，中產人士同樣在預算案中受惠。

印度財政預算案：民眾透過手機觀看政府公布預算案直播。（路透社）

印度將在5月舉行大選，莫迪民望接連下滑，受到在野黨派挑戰。外界早已預期莫迪政府會在這份2019/20年度的臨時預算案中「派糖」，試圖挽回民望。

按照新出爐的預算案，焦點放在農業與中產人士。

印度財政預算案：這次預算案中的重點受惠人士，包括在鄉間的居民。圖為幾個小孩在放滿穀物的土地上踢球。（路透社）

大力補助農業

在農業方面，莫迪政府每年會調撥7500億盧比（835億港元）支援農夫，希望增加他們的收入：政府會投放6000億盧比（約668億港元）到增加農村職位的計劃，又會設立新計劃，讓部分農夫每年可以獲得6000盧比（668元）的補助；農夫若想轉型至漁業，又或因為天災影響收成，他們借錢時可獲得低息優惠。

政府又公布會投放1900億盧比（211億港元）建設鄉間道路。在印度，鄉間人口佔全國人口的3分2。

薪俸稅免稅額增一倍

至於在中產人士方面，莫迪政府決定把薪俸稅免稅額大增一倍，從25萬盧比（2.8萬港元）升至50萬盧比（5.6萬港元）。

另外又會讓中小企享有低息貸款優惠。

印度財政預算案：政府公布新一份預算案時，有民眾在電視機前祈禱。（路透社）

署理財政部長戈亞爾（Piyush Goyal）在國會下議院表示，估計政府在2018/19年度的財政赤字為國民生產總值（GDP）的3.4%，高於過去預計的3.3%。由於臨近選舉，政府近來已推出多項措施刺激經濟及幫助人民，坊間已預期財政赤字會升高。

莫迪民望大幅下滑

印度總理莫迪執政5年，但他的連任之路出現危機。按民調顯示，他的民望較2年前大幅下滑，且印度現時失業率高企、農業經濟積弱等問題觸發民怨四起，雖然莫迪所屬的執政黨印度人民黨（BPJ）預料在大選仍然有機會成為第一大黨，但未必足以取得逾半數支持，或需要跟在野黨派籌組執政。