維基解密創辦人阿桑奇　求庇泛美人權委員會

現時藏身厄瓜多爾駐英國倫敦大使館的維基解密（Wikileaks）創始人阿桑奇（Julian Assange）的代表律師團1月23日表示，已向泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights ）提出，要求會方保護他。

阿桑奇的代表律師1月23日稱已向在華盛頓的泛美人權委員會提交緊急申請，想強迫美國政府公布對他的控罪。他的辯護律師團也表示，已要求委員會強迫厄瓜多爾停止對阿桑奇的監控活動、停止孤立他，以及須保護他免於被美國引渡。

泛美人權委員會是美洲國家組織的機構，職能包括審議《美洲人權公約》成員國侵犯人權的申訴，並可以將這些申訴移交泛美人權法院。

阿桑奇自2012年起一直藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館。他創辦的維基解密公布數以千計美國內部機密文件，他擔心自己一旦離開使館便會被英國拘捕，繼而引渡至美國。厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenin Moreno）2018年12月6日表示，已接獲英國書面保證，不會將他引渡到可能讓他被判死刑的地方。

阿桑奇的代表律師1月23日表示，已向在華盛頓的泛美人權委員會提交緊急申請，想強迫美國政府公布對他的控罪。

維基解密2018年12月15日披露，美國一份法庭存檔意外泄露美國政府原來已在當地起訴阿桑奇。美國有關方面否認文件中的「阿桑奇」是指維基解密創辦人，內容卻令人聯想到他。