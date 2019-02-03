美國家情報局報告：中美意識形態之爭　有如冷戰重臨

美國國家情報局（National Intelligence）上周二（1月29日）發表年度《全球威脅評估報告》（Worldwide Threat Assessment），把中美關係描述為全球性的意識形態對立，並且不會因貿易協議或解決商業剽竊問題而平息。 專家分析認為，上述看法或會使美國在未來多年的對華態度轉趨強硬，也反映情報界的「中美觀」不同於特朗普的「交易思維」。

美國國家情報總監科茨（Dan Coats）表示，中國試圖宣揚「威權資本主義」（authoritarian capitalism）對抗西方的自由民主，情況有如長達數十年的冷戰翻版。

報告指，中國領導人會日益對外強調中國的威權資本主義模式，認為這將加劇大國之間的競爭，繼而損害國際對民主、人權和法治的支持。

報告補充，這場即將降臨的意識形態之爭，特徵是中國一段時間內在外交上顯得更加積極；其次是中國抱持的世界觀，會試圖把國內觀點與其國際視野連結起來，當中包括「市場導向的威權政府更加優越」一類的觀點。

美國國家情報局報告：專家認為，美國情報界對中美關係的看法，與特朗普視之為一場交易的思維有所不同。（路透社）

美國安可顧問有限公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥建陸（James McGregor）表示，中美之間不止於經濟，中國現在如此成功，兩者間存在一場意識形態鬥爭來決定哪套制度更優勝。

德國之聲（DW）引述普林斯頓大學（Princeton University）中國問題專家范亞倫指出，美國情報界的新立場向特朗普傳遞了信息。

他認為，特朗普過去很少談及自由民主的價值，也避免把中美關係視作管治模式的根本衝突，所以這份報告反映美國情報界與華府高層成員的觀點有所不同。