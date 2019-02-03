為何是越南？　與美朝韓關係皆好　第二次「特金會」大熱選址

美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮最高領袖金正恩的第二次會談篤定2月底舉行，雙方仍未公布具體會談場地，只表示是亞洲之內，但多間外國媒體已經引述不同消息估計選址地點，其中以越南的呼聲最高。 分析認為，越南除了地理優勢外，也與美國、朝鮮甚至是協調峰會的韓國都有良好關係，故此成為第二次「特金會」大熱選址。

越南峴港2017年曾舉辦亞太經濟合作會議（APEC），當時美國總統特朗普也有到訪。（Getty Images）

越南為共產主義國家，與朝鮮在各方面維持一定程度的交流。兩國在外交上體現友好關係，除了互設大使館，甚至有傳朝鮮曾給予越南「特別待遇」。

《韓國先驅報》（Korea Herald）引述消息人士報道，朝鮮外相李勇浩於2018年11月29日至12月2日到訪越南期間，曾向該國作出非正式道歉，原因是在金正恩同父異母兄長金正男被殺一案中，其中一名被捕的女子，就是越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong），曾令兩國關係緊張。

分析認為，事件反映朝鮮十分在意與越南關係。另一方面，越南的「革新開放」經濟模式取得成效，也是朝鮮與之親近的誘因。

第二次特金會：美國國務卿蓬佩奧數度出訪朝鮮，與朝鮮外相李勇浩會面。蓬佩奧1月31日曾暗示會面將於亞洲舉行。（視覺中國）

上世紀60年代，美國與越南共產黨爆發戰爭，後者獲勝並建立政權統治至今。雖然兩國截然不同的政治體制令雙方幾乎沒有共同的價值，但時移勢易下華府在1995年解除對越南的禁運令，美國還迅速成為越南最大的貿易夥伴之一；而在美國近年提及有關亞洲的戰略中，越南也是關鍵一員。

美越關係改善，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年12月曾到訪越南；他此前又表示，美越1995年關係正面化一事，值得朝鮮借鏡。

至於負責協調和斡旋第二次「特金會」的韓國與越南也不無關係，兩國在經貿上有不少往來，而韓國最大的公司三星電子有限公司（Samsung）也在當地興建最大的手機廠房。

另外，外界認為越南城市河內或峴港（Danang）與朝鮮的距離得宜，能讓金正恩不用外借飛機，也能乘專機飛抵；而峴港亦是2017年亞太經濟合作組織（APEC）峰會舉行所在地，擁有舉辦相關國際會議的經驗，故適合舉行第二次「特金會」。

（綜合報道）