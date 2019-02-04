【中美貿易戰】美專家：華府或仍須用關稅確保北京守信

為期兩天的中美高級別貿易會談1月31日在華盛頓結束，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）其後表示，磋商氣氛良好，令外界期望雙方能儘快達成協議及取消關稅。 不過，有專家分析指，即使兩國能達成貿易協議，美國也可能要繼續利用關稅確保中國信守諾言。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，「如何執行」對任何協議都很重要，而剛結束的會談己經詳細討論這個問題。他說：「我們的目的是令承諾更具體、全面和可強制執行。如果中國沒有嚴格遵守協議，我們要有採取行動的準備。」

美國貿易代表辦公室（USTR）前官員穆恩（Jeff Moon）認為，問題的癥結是，過去幾十年來，中國官員都用同樣的手段敷衍美方，將對話永遠延續下去，遲遲不肯採取實際行動，而美國也沒有相應機制能迫使中方行動。

分析指，美國有幾個選擇，包括向世界貿易組織（WTO）投訴，但有消息人士透露，美國政府認為中國根本不應獲准加入世貿，亦沒有耐性經過漫長的申訴過程。

另一個常用於解決貿易紛爭的方法是成立獨立仲裁小組，但據悉萊特希澤對這個主意沒什麼好感，相信中方亦不願意將主導權交給外國仲裁人。

因此，似乎只剩下關稅這個選擇比較可行。美國貿易代表辦公室前首席顧問里德（Claire Reade）直言，如果遇到非常嚴重的問題，美方將須以關稅反擊。不過，她也指出，灰色地帶的問題更複雜：「假若中國承諾10件事情，其中只有7件事情有進展，那該怎麽辦？」而且，美方逼得太緊的話，更會損害中國的面子。

（彭博通訊社）