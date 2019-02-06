【豬年2019】拜年講政治　教你對答五步曲　避免上演「城市論壇」

農曆新年將至，拜訪親戚、長輩和吃團年飯是少不了的活動。大家在喜慶時節都最怕靜下來，往往要找話題聊天。除了「基本」的結婚、買樓和學業外，政治相信也是最易提及，亦最教人煩惱的話題之一。 面對跟自己立場迥異的親戚，或者被迫要發表個人意見時，怎樣做才可以避免上演一場「城市論壇」呢？下文將講述數個基本原則和應對方法，教你輕鬆過渡。

美國加州大學歐文分校（UC Irvine）心理科學教授迪托（Peter Ditto）發現，人類的道德基礎中有5種形態因素，分別是公平、忠誠、權威、純粹和無害性。惟人們辯論政治時往往會因為想取勝，而把大家共同基礎的部分拋諸腦後，令辯論走向對立。

達成共識是非常困難，迪托也認為改變人的想法難度甚高，所以關鍵是要令雙方冷靜和減少堅持己見，這比起純粹以理性論點說服來得有效。下列有三項基本原則：

（一）尋求理解：討論的目的並不是要說服或者戰勝別人；嘗試留意別人持不同意背後的理由，並尋找和建立更多的共通點。

（二）勇敢地說出自己所信：在自己信奉的事上表現得勇敢和開放，有助別人對你作出善意的回應。當人們整體而言感到自信，也會對其他意見更開放。

（三）謙虛：人們很容易認為自己總是絕對正確，並且會更留意有利自己想法的資訊；嘗試保持表達自己而不影響雙方關係的感覺。

拜年最怕講政治：新年拜會親戚時，少不免會談論政治，各方都可能抱持不同意見。要在兩個不同立場間取得共識十分困難，但兩者可嘗試找出一些共通點或共同抱擁的價值。（Getty Images）

討論過原則問題後，讓我們來個看看實戰五步曲：

（一）提問：當別人提出其觀點時，先不論同意與否，可提問有趣和開放式的問題，避免馬上作出批判性的反問。

（二）聆聽：當他們說出你不同意的觀點，可以先聆聽以及多問幾條問題，加強對其觀點的理解。

（三）反映：嘗試在他們的角度整合他們所說的東西，顯示你個人的理解；並且要注意潛在的情緒。

（四）先同意：在他們的觀點中突顯你認同的部分，尋找大家共同的目標、價值和感受。

（五）再分享：以個人的經驗和故事，分享自己的立場。

精神科醫生塔梅里烏斯（Karin Tamerius）指出，當人們感到受威脅，便不能有效地討論政治，因此要建立有效討論，首先是要令對方感到安全。上述各點是試圖讓雙方保持平心靜氣的方法，不觸怒對方之與也別讓自己動氣。她指出，政治交談的目的不是要為自己取分或者發泄，而是要做出改變。

（綜合報道）