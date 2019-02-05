【華為風波】挪威情報部門指中國構成安全威脅　北京反駁指控

挪威情報部門警察保安局（PST）周一（4日）發表年度評估報告，指中國進行情報行動，對挪威利益和企業構成威脅，包括嘗試滲透電腦網絡。中國駐挪威大使館發聲明反駁指控，形容挪威對中國進行無端的攻擊，事件荒唐。

挪威情報部門報告指，俄羅斯對挪威構成最大威脅，但中國情報行動的影響亦不容忽視。警察保安局局長比約蘭（Benedicte Bjoernland）稱，因為華為和北京政府之間的關係，必須提防華為。她又指，只要中國有情報法，要求個人、私人實體和公司與中國合作，像華為般的角色，就可能受其國家影響。

挪威司法部長瓦拉（Tor Mikkel Wara）則指，將研究建立規管架構，保護重要的基礎建設。

中國駐挪威大使館同日發聲明反駁指控。發言人指，中國和挪威不存在任何利益衝突，中國亦不對挪威構成任何安全威脅。中方重申，中國一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡竊密和攻擊，中國法律沒有授權任何機構去強迫企業安裝「強制後門」。

多國質疑華為設備對國家安全構成威脅，考慮禁止華為參與5G網路建設。挪威主要電訊商挪威電信（Telenor）和特利亞電信（Telia）的4G網絡由華為提供，已準備好推進5G網絡。

（綜合報道）