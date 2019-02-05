聯合國報告：朝鮮試圖保護核武及彈道導彈力量

路透社周二（5日）引述聯合國監察制裁組織的機密報告，發現朝鮮的核武和彈道導彈計劃依然保持完整，平壤當局也試圖防止這些武器會被任何軍事打擊摧毀。

這份長達317頁的報告於上周五（2月1日）交予聯合國安理會制裁委員會的15個成員國。報告發現，平壤當局利用機場等民用設施組裝彈道導彈；當局又展開測試，希望能有效防止針對小量已知核武、導彈組裝和生產場地的「斬首式打擊」。

報告提及，找到證據顯示朝鮮部分地區有持續進行分散導彈組裝、儲存和測試地點的趨勢。朝鮮駐聯合國方面未對是次報告作出回應。朝鮮駐聯合國大使韓泰松曾在聯合國裁軍會議上宣稱，朝鮮致力推動無核化，希望在半島上建立永久且持久的和平機制。

朝鮮無核化：朝鮮當局在第一次「特金會」前，拆毀了東北部的豐溪里核試場。（視覺中國）

監察制裁的人員指出，聯合國的制裁措施成效不彰，指朝鮮通過大量增加非法船運石油產品和煤礦，持續違反聯合國安理會的決議案。報告提到，有證據顯示其中一宗被禁石油產品轉運的涉價多於570萬美元。

報告指控朝鮮違反聯合國軍備禁運，試圖向中東和非洲的武裝組織及政府販賣廣泛的軍事器材，當中包括向利比亞、蘇丹和也門胡塞武裝組織售賣小型和輕量武器。

聯合國監察員表示，朝鮮有逃避金融制裁的趨勢。當局透過網絡攻擊，以非法手段把資金從金融機構轉移，以及進行虛擬加密貨幣的交易。

美國總統特朗普（Donald Trump）預定2月底與朝鮮領袖金正恩舉行第二次首腦會談，焦點將會是朝鮮無核化的具體步驟。特朗普稱將於本周宣布峰會舉行地點和時間，並重申在朝鮮問題上已取得巨大進展。

（路透社）