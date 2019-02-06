澳洲首引用《反外國干政法》　否決中國富商黃向墨入籍申請

澳洲多間傳媒周二（5日）報道，坎培拉政府首次引用《反外國干政法》(Espionage and Foreign Interference)，取消曾向工黨及自由黨多次捐款的中國富商黃向墨的當地居留權，以及其入籍申請亦遭否決。

墨爾本《時代報》（The Age）及《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）引述政府消息人士報道，澳洲方面趁黃向墨出國期間，通知有關決定。目前身在海外的他對於事件感到震驚，並爭取返回澳洲，但未知會否獲准入境。

報道指，澳洲內政部基於多個原因拒絕他的入籍申請，包括參考他的品格背景、和接受情報部門等多個政府機構問話時，其口供是否可靠等，而今次亦是澳洲聯邦政府首次以《反外國干政法》執法。

黃向墨是澳洲中國和平統一促進會（ACPPRC）會長，該組織被指與中國政府關係密切。《悉尼晨鋒報》的報道以「懷疑中國共產黨影響力人士」（a suspected Chinese Communist Party influence agent）形容他。澳洲情報組織和移民官員花了超過兩年時間分析他的背景，以及他在澳洲及中國期間與北京方面的關係。他在過去5年曾向工黨及自由黨多次捐款合共270萬澳元，但他一直否認與中國政府有聯繫，亦否認企圖干預澳洲政治的指控。

（綜合報道）