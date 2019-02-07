【委內瑞拉政變】軍方阻人道物資入境　馬杜羅：我們不是乞丐

委內瑞拉政局持續緊張，當地物資匱乏。總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周三（6日）下令軍方封鎖連接鄰國哥倫比亞的邊境橋樑，阻止自行宣誓為臨時總統的瓜伊多（Juan Guido）所要求的人道救援物資進入委內瑞拉。

美聯社周四（7日）引述一名哥倫比亞官員稱，委內瑞拉軍方周三以一輛橙色運油車、兩個藍色大型貨櫃為路障，封鎖連接邊境城鎮庫庫塔（Cucuta）與哥倫比亞的一座邊境大橋，阻止瓜伊多所要求的人道救援物資入境。

馬杜羅長期以來一直拒絕接受人道主義救援，他形容委內瑞拉不是一個乞丐國家，認為讓物資進入委內瑞拉，等於讓外國勢力入侵。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日於Twitter批評馬杜羅的做法，強調當地人迫切需要人道主義救援。「根據馬杜羅下達的命令，委內瑞拉軍方正在設置路障阻止物資入境。馬杜羅政權必須讓物資到達饑民手中。」

The Venezuelan people desperately need humanitarian aid. The U.S. & other countries are trying to help, but #Venezuela’s military under Maduro's orders is blocking aid with trucks and shipping tankers. The Maduro regime must LET THE AID REACH THE STARVING PEOPLE. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/L4ysYJaM6H — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年2月6日

（美聯社）