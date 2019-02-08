【華為風波】德國政府擬避免封殺華為產品

華為設備的安全問題繼續受關注。早前有指德國政府正討論有關未來建設5G網絡的安全保護問題，《工商業信使報》（Handelsblatt）周四（7日）引述政府消息人士指，柏林政府希望在建設5G網絡中，避免封殺華為產品。

《工商業信使報》在網上版報道指，德國多名部長周三（6日）出席定期內閣會議後，開會討論如何確保未來5G流動網絡的安全。據指，總理默克爾（Angela Merkel）的幕僚長布勞恩（Helge Braun）、外交部長、內政部長、經濟部長、財政部長以及基建部長均同意，要避免封殺華為產品。

德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）早前表示，政府希望盡量減低安全風險，暫時未有決定。

默克爾周二（5日）在日本出席一場討論會時提到，華為參與5G網絡建設前，需向德國保證不會把相關數據轉交中國政府。

但之後隨即傳出消息，華府正積極遊說盟友，不要為發展5G網絡而購買華為的設備，其中歐盟是美國首要的遊說對象。

德國工業聯合會（BDI）領袖肯普夫（Dieter Kempf）表示支持默克爾，他稱對華為等企業實施嚴格的保安標準，會比一律禁止中國企業來得明智。他稱「這不成理由，會限制選擇，也會影響成本。更重要是會有政治代價，中國也會想向德國企業報復。」

（路透社）