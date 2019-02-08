Facebook被指為「壟斷公司」　德國限制收集數據活動

美國科技巨企Facebook再遇制肘。德國聯邦反壟斷局（Federal Cartel Office）周四（7日）裁定，在未獲用戶明確同意下，Facebook不應該從其他應用程式或網站收集用戶數據，用以進行廣告定位。Facebook不滿裁決，表明會上訴。

德國聯邦反壟斷局表示，Facebook在強迫用戶同意的情況下，從公司擁有的其他服務如WhatsApp和Instagram，以及經第三方網站的「讚好」或「分享」功能，收集數據；經過三年調查後，當局裁定Facebook的做法屬「剝削性的濫用」違反有關規定。

局長蒙特（Andreas Mundt）指出，Facebook未來不可再強迫用戶同意無限制的資料收集行為，並需確保用戶可在拒絕收集數據的情況下，仍能繼續使用服務。

當局在判決書中提到Facebook為「壟斷公司」，用戶實際上無法轉用其他社交網絡，用戶如果想繼續使用社交網絡，就必須要同意Facebook收集數據的做法。當局又指Facebook現時可以從第三方來源，收集用戶任何類型幾乎無限的數據。蒙特稱，Facebook因此能得出用戶詳盡的資料，並清楚知道他們在網上的一舉一動。

Facebook不滿裁決，表明會在一個月期限內提出上訴。公司強調，局方形容Facebook為「壟斷公司」，低估公司在德國面對來自YoutTube、Snapchat、Twitter等社交媒體的競爭，認為當局錯誤理解公司守規的情況，並破壞歐洲法中對數據保護標準的機制。

（路透社／美聯社）