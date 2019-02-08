美參議院委員會通過司法部長提名人選　料可順利通過表決

美國司法部長空缺問題將有解決迹象，參議院司法委員會周四（7日）以12票贊成對10票反對，通過總統特朗普（Donald Trump）提名的巴爾（William Barr）掌管司法部。有關決定最快下周交由參議院全體表決，由於共和黨控制該院，因此任命很大機會順利通過。

巴爾曾經在老布殊（George H.W. Bush）執政期間出任同一職位，對司法部運作瞭如指掌，加上他並沒有將自己的事業歸功於特朗普，所以獲共和、民主兩黨國會議員普遍認同。

他的提名並非全無爭議。他曾批評司法部對特朗普競選團隊涉嫌通俄的調查，外界擔心他一旦成為司法部長，或可能影響特別檢察官米勒（Robert Mueller）的調查結果。

巴爾早前在國會提名聽證會強調不會影響調查進展，但拒絕保證當局會公開整份報告。

在巴爾的提名在國會闖關成功前，惠特克（Matthew G. Whitaker）將繼續出任署任司法部長。由民主黨控制的眾議院司法委員會要求惠特克周五（8日）到國會，就他監督米勒的通俄門調查、他與白宮之間就調查交換意見、以及前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）被迫下台等問題作證。民主黨揚言向他發出傳票，強迫他到國會，但其後該委員會表示惠特克已同意出席聽證會。

（路透社）