英國脫歐在即　傳統餡餅的地位危機

英國距離脫歐尚餘不足2個月，當地媒體天天報道脫歐對社會的影響，從經濟貿易、旅遊簽證到電話漫遊等，但竟然還熱烈討論一種食物，就是英式傳統食物康沃爾餡餅（Cornish Pasties）。輿論擔心英國食品製造商會失去此餡餅的「專營權」，甚至使特色餡餅遭冒牌貨取代。 背後的原因，要從歐盟的地理標誌保護制度（Protected Geographical Indications，簡稱PGI）說起。

這款特色餡餅源自英國西南部康沃爾郡（Cornwall），餡料包括牛肉、洋蔥、薯仔等，在當地相當有名氣，英國王儲查理斯也曾參加與康沃爾餡餅有關的宣傳活動。

英國脫歐：英國準備在2019年3月29日脫歐，但民眾擔心傳統餡餅在脫歐後「地位不保」。（Getty Images）

什麼是地理標誌保護制度（PGI）？

康沃爾餡餅目前正是受到歐盟PGI制度的保護。

歐盟自1993年起推行此制度，簡單來說，PGI就是一種認證。各地可以為有傳統地方特色的產品申請，一旦成功取得PGI認證，其他人如果要製造同一名字的商品，便先要確保製造方法與傳統相同，並且在製作過程中，部分工序要與產品來源地有關連，以確保質素。

歐盟表明，此制度是要保障已註冊的農產品或食品，來自特定的地區、區域或國家，產品至少一項的製造、加工與製備等生產過程於產品來源地進行。

這種制度一方面避免產品「走樣」，另一方面也是保護產業內的商家與工人。據英國的康沃爾餡餅協會（Cornish Pasty Association）指，這個產業在英國每年貿易額達到3億英鎊（約30.5億港元），僱用超過2000工人。

英國脫歐：康沃爾餡餅是英國的傳統特式食物之一。（Getty Images）

傳統食物的「危機」

一旦英國脫歐，英國便會一併退出歐盟的地理標誌保護制度（PGI），變相不再受保護。英國人不是擔心傳統餡餅真的會消失，但擔心會出現大量廉價的仿製品，最後劣幣驅逐良幣，且更憂心的是英國當地食物製造商失去「專營權」，造成經濟上的損失。

在地理標誌保護制度中，英國一共有約86種食物成功註冊，除了康沃爾餡餅外，還有格洛斯特芝士、澤西島皇家薯仔等。

英國政府周二（5日）公布將另設一項新計劃，以「保護」這些傳統特色食物，保障英國食物製造商的利益。不過，當地組織則批評，計劃擬讓地方貿易部門負責執法，質疑功效不大。

（綜合報道）