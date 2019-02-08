【英國脫歐】郝爾彬拋出橄欖枝　五大條件卻令工黨陷分歧

英國距離3月29日的脫歐大限，尚餘不足50日，各方都擔心英國將在無協議的情況下與歐盟「分手」。英國首相文翠珊繼續努力在歐盟及國會之間遊走，爭取支持。 英國在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周三（6日）向文翠珊提出5大要求，被視為是拋出橄欖枝；歐盟周四（7日）亦在與文翠珊會面時表示，郝爾彬提出的脫歐計劃是「有希望的出路」。 但工黨內部對郝爾彬的計劃反應不一，甚至出現「郝爾彬不代表我」的反對聲音。

文翠珊周四（7日）出訪比利時布魯塞爾，要求重啟有關北愛爾蘭邊境問題的談判。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）據報會上表示，英國在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）提出的脫歐計劃是「有希望的出路」。

讓我們先了解郝爾彬今次向文翠珊提出的5大要求：

1. 英國建立永久和全面的關稅同盟，並對未來貿易協議有話事權

工黨認為英國留在關稅同盟，與歐盟徵收一致關稅有助保護英國製造業供應鏈；不過保守黨不少聲音卻認為這會白費脫歐的好處，因為英國必須遵守歐盟的規定，這意味英國與其他非歐盟國家實施的貿易協議，會變得無意義及不可能實施。

英國脫歐：英國社會上下對脫歐立場甚為分歧，離開歐盟後應否留在關稅同盟，成為當前最大爭議之一。（路透社）

2. 與歐盟單一市場緊密結合

工黨希望英國脫歐後能與歐盟單一市場緊密結合，並遵守共同的制度和責任，對如何解決爭議有清晰安排。這個要求與文翠珊「契克斯方案」（Chequers Plan）的計劃相似，建議英國脫歐後保留與歐盟的商品共同規則。

但對歐盟而言，英國想進入單一市場，卻不接受「四個自由」（貨物、資本、服務及人民自由流動）原則，其實與「攞着數」無異，這意味工黨可能要在這要求下有所妥協。

英國脫歐：對歐盟而言，英國想進入單一市場，卻不接受「四個自由」（貨物、資本、服務及人民自由流動）原則，其實與「攞着數」無異。（Getty Images）

3. 承諾讓英國參與歐盟機構和資金計劃

若英國願意支付費用，相信加入一些歐盟機構或計劃並無不可，雙方可探討在不同領域合作的可能性，再作決定。

大前提是英國人願意接受「付錢但沒有投票權」。以挪威和瑞士為例，兩者都不是歐盟國家，但他們願意在承擔不少歐盟開支費用，又沒有投票權的情況下參加各種歐盟機構。

英國脫歐：瑞典不是歐盟成員國，但可參加各種歐盟機構。（Getty Images）

4. 承諾英國工人權益與歐盟工人一致

這一直是工黨議員的關鍵要求之一。英國《太陽報》（The Sun）周四（7日）引述消息人士報道，文翠珊曾經聯絡多名工黨國會議員，希望以保障工人權益的議案，換取工黨在表決脫歐修正案的贊成票。

英國脫歐：英國《太陽報》（The Sun）周四（7日）引述消息人士報道，文翠珊曾經聯絡多名工黨國會議員，希望以保障工人權益的議案，換取工黨在表決脫歐修正案的贊成票。（路透社）

5. 與歐盟未來的安全安排達成明確協議

安全合作理論上應該是脫歐協議中最易達成一致意見的部分，亦是英國的王牌之一。工黨希望英國能繼續存取歐盟通緝犯資料和歐盟相關資料庫，並繼續參與歐洲拘捕令（European Arrest Warrant），但歐盟認為英國很難在不成為成員國的情況下，獲得與歐盟警察組織的相同訪問權限。

英國脫歐：安全合作是脫歐協議中最易達成一致意見的部分，亦是英國的王牌之一。（視覺中國）

「郝爾彬不代表我」

工黨一直對任何「可接受」的脫歐協議都有六大測試，郝爾彬今次向文翠珊提出的5大要求中，稍稍降低門檻，沒有指明協議要在歐盟單一市場及關稅同盟上有與歐盟成員國「完全一樣的利益」（exact same benefits）。

英國脫歐：英國在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）他表明若文翠珊能滿足5大要求，工黨會支持脫歐修正案。不過有黨內國會議員卻認為「郝爾彬不代表我」。（路透社）

他表明若文翠珊能滿足這些要求，工黨會支持脫歐修正案。不過這亦暴露黨內的分歧，有黨內國會議員對此表示歡迎，認為這能滿足工黨要求，又能避免「硬脫歐」無協議分手；支持「二次公投」的工黨國會議員卻認為「郝爾彬不代表我」，強調「二次公投」仍是擺在桌面上的選擇。

郝爾彬雖然拋出橄欖枝，但若文翠珊政府無完全接受這5大要求，或是未能平衡各方要求，恐怕仍是無法得到足夠支持通過脫歐修正案。英國首相府周四（7日）表示，歡迎郝爾彬提出的建議，政府對有關建議「感興趣」，但重申政府與工黨的看法仍有很大出入，看來文翠珊還需繼續努力。

（綜合報道）