美國婦人藏屍行李袋　兒子曾向女友承認殺人：她過了一陣才死去

美國紐約特里貝克地區一名65歲婦人自周一（4日）晚失蹤，其遺體周二（5日）在新澤西州莫里斯敦（Morristown）被發現。她的屍體被塞在行李袋內。其子與他的女友被控。 當地華文媒體《僑報網》指女死者是華人，惟警方暫未確認她的種族。

終年65歲的死者Paula Chin（陳寶拉）被棄屍的地點，位於她家用於度假的物業外。她的屍體被發現時是塞在黑色行李袋內，喉部被刺。一名親戚在陳寶拉失蹤多時後報警，最終導致死者遺體被發現。

她22歲兒子Jared Eng（賈里德・伍）以及兒子21歲女友奧羅克（Caitlyn O’Rourke）周三（6日）被捕，他們的朋友洛佩斯（Jennifer Lopez，現年18歲）亦落網。三人周四過堂期間，奧羅克落淚。

他們被控破壞證據以及隱藏遺體。警方指賈里德・伍尚未被控以殺人罪，卻是主要疑犯。檢方指一旦陳寶拉的死因被確認，男疑犯可能面臨額外指控。

執法部門相信，她是在位於曼哈頓下城的家就錢銀問題與人發生爭執，期間被刺中喉嚨致死。她死前還受過多次鈍器撞擊。兇手事後用車載走她的屍體，將它運到位於新澤西州的棄屍地點。

美國婦人被殺：現年22歲的疑兇Jared Eng（賈里德・伍）在Facebook上載照片，看來熱愛攝影。（Jared Eng的Facebook帳戶）

疑犯否認殺人 遭女友指證

賈里德・伍接受警方盤問時承認曾駕死者的車到新澤西州，但目的是找到他收藏的古董硬幣。他打算賣掉它們。惟調查人員指他曾在電話中向女友承認殺母，還說「過了一陣她才死去」。奧羅克已向警方供稱，是賈里德・伍殺死陳寶拉。

疑犯被戴上手銬押離警局時回應在場記者提問。當記者問他有沒有殺母時，他回答說：「我沒有。」他又說：「我愛她。她給了我一切。」他稱自1月31日起便沒有見過母親。

有份協助清理現場的洛佩斯曾向奧羅克形屋內發生過什麼。洛佩斯在短訊中寫說：「全部清理乾淨（指的是屋內血跡），最難的部分是倒車。」閉路電視影片顯示，洛佩斯將車泊在兇案現場外的一條街上，然後有人將一個有血的黑色行李袋搬上車。

美國婦人被殺：陳寶拉2018年1月兩名兒子一同遠足，其中相中左方男子正是疑兇。（陳寶拉Facebook帳戶）

婦生前要求兒子搬走 曾有爭吵

警方指死者被殺料與財務有關。一份書面陳詞指出，母子倆曾爭吵，原因是她要求兒子搬出去。《紐約每日新聞》援引消息人士報道，引發爭執的金錢問題，或包括繼承他亡父遺產的事。

根據政府記錄陳寶拉孀居多年，兩名兒子的父親菲利普・伍（Philip Eng）10年前去世。

這看來富有及和諧的家庭竟然發生兇案，震撼當地社區。死者的Facebook上有跟賈里德・伍以及25歲兒子布蘭登・伍（Brandon Eng）在慈善晚會的合照。