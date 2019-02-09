美媒：特朗普擬簽行政命令　封殺華為等中國電訊設備

美國針對中國電訊巨頭華為和中興通訊或有升級行動，美國網絡媒體Politico周四（7日）引述知情人士透露，美國總統特朗普可能在2月上旬簽署行政命令，禁止美國無線網路使用中國電訊設備。

報道稱，華府計劃在2月25日至28日西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通信大會（Mobile World Congress、MWC）之前，發布有關禁令。消息人士透露，MWC是全球最大的業界會議，白宮希望籍禁令向未來供應商釋出網絡安全重於一切的訊息。

白宮拒絕評論有關報道，不過美國國家安全委員會發言人馬奎斯（Garrett Marquis）則表示，美國正在與盟友和想法一致的夥伴合作，以降低鋪設5G網絡和其他通訊基建的風險。

特朗普擬簽行政命令封殺華為：美國國家安全委員會發言人馬奎斯（Garrett Marquis）2019年2月初表示，華府正在與盟友和想法一致的夥伴合作，以降低鋪設5G網絡和其他通訊基建的風險。（視覺中國）

泰國不顧美國施壓

在美國帶頭下，西方多國先後禁止華為參與國內5G網絡鋪設，路透社周二（5日）引述美國國務院一名官員表示，華府正積極遊說盟友，不要為發展5G網絡而購買華為的設備，其中歐盟是美國首要的遊說對象。

美國在亞洲的盟友泰國則未有跟從。路透社報道，泰國推出華為5G測試台，此是華為在東南亞地區的首個5G測試台。據報華為希望趕在泰國2020年12月全國推出5G網絡前，與當地企業建立夥伴關係。

對於華為被指控為中國政府從事間諜活動，華為副主席兼駐歐盟代表劉康（Abraham Liu）周四（7日）在比利時布魯塞爾作出反駁，指華為對此感到「震驚和可笑」。他強調華為過往業務紀錄非常好，並得到多個歐洲大型電信商認可。

（綜合報道）